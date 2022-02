Президентите на Съединените щати и Русия проведоха телефонен разговор. Повече от час Джо Байдън и Владимир Путин обсъждаха струпването на руски войски по границата с Украйна.

Байдън е предупредил Путин, че Вашингтон е готов за дипломация, но ще отговори решително, ако Русия нахлуе в Украйна. Разговорът не е довел до някаква съществена промяна и не е ясно дали Русия ще предприеме военни действия, е казал висш американски представител.

President Biden spoke with President Vladimir Putin today to make clear that if Russia further invades Ukraine, the U.S. and our allies will impose swift and severe costs on Russia. President Biden urged President Putin to engage in de-escalation and diplomacy instead. pic.twitter.com/HqK0b65kFm