По повод днешния празник – Деня на държавността, президентът на Сърбия Александър Вучич връчи отличия на заслужили лица и организации.

По време на церемонията той заяви, че Сърбия е бастион на свободата и независимостта и е гарант за стабилността в региона, която има желание да живее добре със своите съседи.

Холивудският актьор Джони Деп получи златен медал за заслуги. Той заяви, че ще остане последователен и ще направи всичко по силите си, за да превърне медала в олицетворение на своя ангажимент към Сърбия.

Медалът е присъден на Деп "за изключителния му принос към страната и усилията ѝ да разшири и подобри местната арт общност".

През октомври 2021 г. актьорът представи в Сърбия новия анимационен сериал "Puffins Impossible", продуциран от Archangel Digital Studios на Милош Бикович, създаден от италианското студио Iervolino Studios (IES) и реализиран с подкрепата на сръбското Министерство на културата и информацията. По време на посещението си в Белград Актьорът беше приет от президента Вучич, който заяви, че производството на подобни филми и сериали с участието на холивудски звезди е "важно за сръбската творческа индустрия и за популяризирането на държавата по света". От своя страна актьорът обеща да "продължи да популяризира страната" на международната културна сцена.

Деп отдавна си сътрудничи със сръбската филмова индустрия. В началото на 90-те години актьорът се снима в първия англоезичен филм на сръбския режисьор Емир Кустурица "Аризонска мечта". (1991 г.). Филмът печели специалната награда на журито на филмовия фестивал в Берлин.

