Новак Джокович ще може да участва на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Рим през май, въпреки че не е ваксиниран срещу коронавирус, съобщи италианският спортен министър Валентина Вецали.

"Това е спорт на открито и зеленият сертификат не се изисква. Ако Джокович иска да играе, може да дойде в Италия и да го направи. Може би няма да може да посещава ресторанти и хотели", заяви Вецали пред вестник Либеро.

