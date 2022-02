Мощен взрив в центъра на Донецк, съобщава РИА Новости. Според местни медии експлозията е станала на около 10 метра от сградата на правителството.

Wargonzo, “reporters” deeply connected to Wagner mercs and other Russian mil-intel groups, is already on the scene in Donetsk. Literally a few minutes after the blast. The coordination is as impressive as it is gross pic.twitter.com/He1ngWU5Vr — Blake Allen (@Blake_Allen13) February 18, 2022

Източници на "Украинска правда", които живеят в центъра на града, казват, че не са чули нищо. По-късно руското издание уточни, че става дума за взрив на автомобил на паркинга до правителствената сграда. Няма съобщения за жертви и пострадали. Не са нанесени и щети по зданието.

A different angle of that blast/fire in Donetsk. Car bomb, perhaps? (Photo is not by me.) pic.twitter.com/chChPK9fW3 — Mark MacKinnon (@markmackinnon) February 18, 2022

По непотвърдена информация са се чули и взривове югозападно от града.

❗🇷🇺🇺🇦 A car was blown up near the building of the Government House in Donetsk. The blast wave was heard by the whole city.#Breaking#RussiaUkraineBorder #War2022#Donetsk pic.twitter.com/v6RXdtXkF4 — Millitary Agent (@MilitaryAgentt) February 18, 2022