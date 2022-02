САЩ имат всички основания да смятат, че Русия ще нахлуе в Украйна през следващите дни. Това заяви на извънреден брифинг в Белия дом американският президент Джо Байдън. По думите му Владимир Путин е взел решение за офанзивата. "Смятаме, че руските сили ще атакуват украинската столица Киев - град с над 2,8 милиона невинни жители".

На журналистически въпрос дали е убеден, че руският президент ще нахлуе в Украйна Байдън отговори „Да”. Запитан какви причини има за това той заяви:"Наистина достоверна разузнавателна информация".

„Ако Русия продължи с този план, г-н Путин ще е отговорен за катастрофална и ненужна война”, категоричен е американският президент. „Русия все още може да избере пътя на дипломацията. Все още не е късно да се завърне на масата за преговори”.

