Редица държави и организации осъдиха действията на руския президент. Владимир Путин подписа днес укази за признаването на независимостта на Донецката и Луганската народни републики.

Българският премиер Кирил Петков написа, че осъжда действията на Русия. "Продължаваме да подкрепяме териориалната цялост на Украйна, с нейните международно признати граници. Международното право трябва да се спазва. Ние, европейците, ще продължим да говорим в един глас в негова защита", пише още Петков. Българското МВнР също осъди признаването от Путин на ДНР и ЛНР.

Това направиха и НАТО и ЕС.

"Осъждам признаването от Русия на Донецк и Луганск в Украйна. Това признаване подкопава усилията за разрешаване на конфликта в Украйна", написа в Twitter генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг.

I condemn #Russia recognition of Donetsk/Luhansk in #Ukraine. It erodes efforts to resolve the conflict & violates Minsk agreements. #NATO supports Ukraine sovereignty & territorial integrity. We urge Moscow to stop fuelling conflict & choose diplomacy. https://t.co/H4yczPG8XM