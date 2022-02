Външният министър на Украйна Дмитро Кулеба написа в Twitter, че нощната смяна в химическия завод "Титан" в анексирания от Русия Крим е била евакуирана от обекта, предаде Ройтерс.

Worrying reports from Crimea on the entire night shift of Titan chemicals plant in Armyansk evacuated from the facility. This might be a preparation for another staged provocation by Russia. Moscow seems to have no limits in attempts to falsify pretexts for further aggression.