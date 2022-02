Рекорден скок на цените на златото, петрола и газа заради войната в Украйна.

Цените на петрола надхвърлиха 100 долара за барел. Това става за първи път от 2014, когато Русия анексира Крим.

Цената на газовите фючърси в Европа скочи до 1400 долара за куб.м. Вчера цената беше около 1000 долара. Това е ръст с 35% само за час от началото на търговията.

А акциите на борсите по света се сринаха, след като руският президент Владимир Путин обяви „военна операция” в Украйна. Борсите търпят срив от началото на тази седмица, след като в понеделник вечер Кремъл призна двата отцепили се региона в Източна Украйна, а по-късно изпрати „миротворци" в тях.

Златото и японската йена, определяни като „сигурни убежища за инвеститорите", също скочиха драстично.

Доларът се повиши с повече от шест процента спрямо рублата, която в последните седмици се срина заради опасенията от санкциите върху руската икономика.

Московската борса съобщи, че е спряла търговията на всички пазари. Възобновяване ще има на по-късна дата.

Цените на алуминия и никела в Лондон се покачиха до многогодишни върхове тази сутрин, предаде АФП. Основните опасения са за прекъсване на доставките след началото на военните действия в страната.

Хиляди коли напускат Киев (ВИДЕО)

Алуминият с тримесечен договор за доставка се покачи с 2,1% на Лондонската метална борса, след като по-рано се повиши до над 13-годишен връх от 3350 долара. Референтният никел се повиши с 1,6%, като по-рано достигна връх от август 2011 г.

Междувременно Централната банка на Украйна забрани купуването на чуждестранна валута на междубанковия пазар в страната и фиксира курса на гривната, обяви гуверньорът Кирило Шевченко, цитиран от Ройтерс.

As Russia began its invasion of Ukraine, lines of cars moved out of the capital, Kyiv, many heading west and hoping to find safety in parts of the country closer to Poland and NATO troops.



Follow live updates. https://t.co/PAz9fDpKyG pic.twitter.com/mvwKd3n4zw