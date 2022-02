Украинци, които живеят в България, са разтревожени за близките си в родината. Таисия Георгиева живее в Русе. Днес тръгва за Украйна, за да прибере децата и майка си.

Георги и Таисия се събудили много рано тази сутрин с предчувствие за нещо лошо.

“Като че ли имахме някакво предчувствие. Събудихме се в 4 часа. Жена ми започна веднага да чете последните новини”, разказва Георги Георгиев.

Таисия е оставила най-близките си в Украйна, в Черновци живеят двете й деца и майка й, трудно се свързва с тях, комуникациите били затруднени.

This is heart breaking video how a father in Ukraine sent his family to the safe zone and said goodbye 😢💔 pic.twitter.com/pKdY5WUj9c