Ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви в събота, че Брюксел ще предложи замразяване на активите на Руската централна банка във връзка с сериозна ескалация на санкциите срещу Москва след инвазията в Украйна, предаде БГНЕС. Фон дер Лайен каза също, че ЕС ще изключи „определени“ руски банки от платежната система SWIFT в отговор на ключово искане от Киев.

Тя говори след видеоконференция с лидерите на Съединените щати, Германия, Франция, Италия и Канада, призвани да съгласуват отговора на Запада на руската инвазия.

Идеята е съгласувана с властите в САЩ, Франция, Италия, Германия, Великобритания и Канада, заяви в извънредно обръщение председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

„Ръководството на комисията и на посочените страни осъжда нападението срещу народа на Украйна. Подкрепяме украинското правителство и украинците в героичната им съпротива срещу руското нахлуване. Ще търсим отговорност от Русия и заедно ще направим така, че тази война да бъде стратегически провал за Путин”, се казва още в изявлението.

Фон дер Лайен уточни, че ще предложи нови мерки за изолиране на Русия от международната финансова система и от западната икономика. Те ще бъдат насочени също към Руската централна банка, за да не може тя да се намеси за ограничаване на последиците от вече наложените санкции срещу Москва чрез прибягване до международните си резерви, предава кореспондентът на БТА в Брюксел Николай Желязков.

Предвижда се да бъдат наложени ограничения за "златните паспорти", издавани на руснаци от страни от ЕС, съобщи БТА.

Предлага се още следващата седмица да бъде задействана международна група, която да следи за прилагането на западните санкции и да търси и установява имущество на включените в санкционните списъци. Изразена е готовност те да бъдат допълвани, включително с имената на хора от семействата на вече санкционираните. Предвижда се проследяване на собствеността на засегнатите, така че тя да не бъде прехвърляна където и да било по света.

Сред мерките са също общи действия срещу дезинформацията и хибридните заплахи. ЕК ще предложи на държавите от ЕС да одобрят посочените мерки, като изразява готовност за предлагане на допълнителни ограничения, с които Русия да понесе отговорност за нападението срещу Украйна.

Украйна е благодарна за най-новата серия финансови санкции, наложени на Русия от САЩ и съюзниците им, заяви рано тази сутрин в Twitter украинският премиер Денис Шмигал, цитиран от Ройтерс.

Grateful to all our partners I talked today - 🇨🇦, 🇵🇱, 🇱🇹, 🇱🇻, 🇪🇪, 🇳🇱, 🇨🇿, 🇸🇰, 🇸🇮, 🇹🇩, 🇸🇪, 🇨🇭, 🇱🇺, @EU_Commission 🇪🇺! Appreciate your support and real help in this dark time. Ukrainian people will never forget this! Keep holding the line! We are on our land!