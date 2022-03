Украинският президент Володимир Зеленски направи историческо обръщение към британските депутати в Камарата на общините. За пръв път чуждестранен лидер говори директно пред представителите в залата. От своя страна присъстващите аплодираха украинския държавен глава, пише SkyNews.

Зеленски сравни войната с Русия с усилията на Великобритания през Втората световна война. Той добави, че досега в конфликта са загинали над 50 деца. „Това са децата, които можеха да живеят. Но тези хора ни ги отнеха”, подчерта президентът.

Пред британските депутати държавният глава обясни как се развива войната, като заяви, че в цялата страна се водят постоянни обстрели. Той обаче беше категоричен: „Това не ни пречупи”.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy has been given a standing ovation in the House of Commons before making an historic address to British MPs.



Live updates: https://t.co/mihN4Vh5IL



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/pvUnKYonaA