Президентът на САЩ Джо Байдън заяви, че САЩ ще прекрати "нормалните търговски отношения" с Русия. Това стана ясно по време на пресконференция, в която Джо Байдън обяви "действия, с които ще държи отговорна Русия" за инвазията в Украйна.

С тази санкця САЩ цели да "накаже Москва".

Байдън заяви, че по-късно днес, заедно с други съюзници в НАТО, Г-7, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Обединеното кралство, както и Европейският съюз, „ще обявят съвместно няколко нови стъпки, с които да санкционират Путин за своята агресия срещу Украйна".

Watch live as I announce actions to continue to hold Russia accountable for its unprovoked and unjustified war on Ukraine. https://t.co/Z7dw6HcXjC