Бесни фенове на Нигерия изразиха бурно неводолството си, след като националният отбор по футбол не успя да се класира за Мондиал 2022, пише gong.bg. Тимът направи 1:1 у дома срещу Гана и след 0:0 в първия мач отпадна в последния етап на квалификациите в Африка.

Запалянковците не издържаха и нахлуха на терена, гонейки собствените си футболисти. Те взривиха няколко бомбички и започнаха да чупят стадиона.

Нигерия не успя да се класира на Световно първенство за първи път от 16 години насам. Феновете на „супер орлите” са имали сблъсъци с полицията и извън съоръжението.

Our so called leaders of tomorrow vandalism the National Stadium after defeat to Ghana.

Tomorrow now, you will hear

“Government to spend 650 billion Naira to repair damages at National stadium in Abuja” pic.twitter.com/lyRNNj3OtX pic.twitter.com/AIAEM5CG6l