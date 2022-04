Два хеликоптера на украинските военновъздушни сили поразиха днес петролен резервоар в нефтобаза в руския град Белгород. Те са прекосили границата, летейки на малка височина, съобщи губернаторът на района Вячеслав Гладков, цитиран от Ройтерс.

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia.



"The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it", said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz