Американската космическа агенция (НАСА) обяви, че космическият телескоп "Хъбъл" и наземният телескоп "Субару" в Хавай са заснели газова протопланета, чиято маса е 9 пъти по-голяма от тази на Юпитер. Това е най-младата протопланета, откривана някога.

Това е огромно планетарно "бебе", което все още е в "утробата", близо до младата звезда AB Aurigae, която има 2,5 пъти по-голяма маса от тази на Слънцето, 60 пъти по-ярка е и е само на 2 милиона години, в сравнение с около 4,6 милиарда години на нашата Слънчева система. Екзопланетата и нейната звезда се намират в съзвездието Ениохус, на около 508 светлинни години от Земята.

Welcome to protoplanet AB Aurigae b!



Hubble captured evidence of this “Jupiter-like” protoplanet forming at a whopping distance of 8.6 billion miles away from its host star. That’s over twice as far as Pluto is from our Sun!



