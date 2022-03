НАСА публикува снимки на най-отдалечената звезда, засичана някога. Учените твърдят, че това е най-старата звезда, която се е появила 900 милиона години след Големия взрив. По изчисленията им, може да се окаже, че тя е между 50 до 500 пъти по-голяма по размер от слънцето и милиони пъти по-ярка.

Twinkle, twinkle farthest star ⭐@NASAHubble just smashed records by observing the farthest individual star ever seen. Its light took 12.9 billion years to reach us—so we're seeing how it looked when the universe was less than a billion years old!



