Папа Франциск днес осъди "клането в Буча", докато държеше в ръцете си украинско знаме, изпратено му от града, в който бяха открити застреляни от упор тела с вързани ръце, масов гроб и други следи от екзекуции, предаде Ройтерс.

Pope Francis condemns the "Bucha massacre", and the atrocities being committed in the war in Ukraine: "increasingly horrendous cruelty even against civilians, women and helpless children. They are victims whose innocent blood cries out to Heaven and implores: may this war cease!" pic.twitter.com/HsWRd4V3VH