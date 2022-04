Полицията в английския град Ливърпул обяви, че разглежда видеозаписи, за да установи конкретните действия на звездата Манчестър Юнайтед Кристиано Роналдо, който изби телефона от ръцете на зрител след загубата на отбора му с 0:1 от Евертън в събота в мач от Висшата лига.

В социалните мрежи се появи клип, на който Роналдо излиза от терена и се насочва към тунела със съблекалните на „Гудисън Парк“. Според свидетели на инцидента, 37-годишният португалски футболист е избил от ръцете на фен неговия телефон и го е разбил на земята. По-късно Кристиано Роналдо се извини в профила си в социалните мрежи за случилото се.

Говорител на Мърсисайдската полиция заяви, че поддържат връзка с двата клуба след информациите за предполагаемото нападение.

BEST ANGLE of the incident between Cristiano Ronaldo and a fan#MUFCpic.twitter.com/CMJ1lMMgLQ