Френските власти ограничиха достъпа на руския олигарх Роман Абрамович до един от най-скъпите му имоти, пише gong.bg. Собственикът на Челси остана без изключителната си вила в близост до Френската ривиера – Шато де ла Кро, която е оценявана на внушителните 110 млн. евро.

Запорирането на имота и значителни финансови средства е вследствие на санкциите, наложени на Русия за войната в Украйна.

Уникалната вила в построена през 1926 година и разполага с над 10 спални, осем бани и огромен басейн на покрива. Тя е разположена в гориста местност, заобиколена от множество ливани и на метри от морето.

For example, a villa Château de la Croë overlooking the Mediterranean Sea, worth about $ 120 million. The villa was built in 1926 and was the vacation home of King Edward VIII. https://t.co/33YNrM6pgN