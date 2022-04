Почина японката Кане Танака, смятана за най-възрастната жена в света. Тя беше на 119 години и 107 дни, твърди японската телевизиа NHK.

Родена е на 2 януари 1903 г., което се потвърждава от множество документи. Жената цял живот е работила в магазин, където продавала оризови питки. Пенсионира се през 70-те години на миналия век и е пътувала няколко пъти до САЩ.

На 103-годишна възраст претърпява операция за отстраняване на тумор. През септември 2020 г. Кане Танака беше призната за най-стария жител в историята на Япония. Преди това рекорда за дълголетие държеше Наби Таджима, която почина през април 2018 г. на 117 години и 260 дни.

През 1993 г. Кейт Танака овдовява след 71 години брак. Тя има 5 деца, 5 внуци и 8 правнуци. Последните 17 години столетницата прекара в старчески дом във Фукуока, играейки реверси и занимавайки се с калиграфия и аритметични задачи.

