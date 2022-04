Американската компания SpaceX на Илон Мъск изведе в орбита към Международната космическа станция следващия екипаж на НАСА, съобщи Асошиейтед прес.

Двустепенната ракета Falcon 9 с капсулата "Дракон", в която пътуват четиримата астронавти, бе изстреляна от Космическия център "Кенеди" в 3:52 ч. местно време във Флорида.

Top story: @NASA: 'Freedom takes flight! Three @NASA_Astronauts and one @ESA astronaut lifted off from @NASAKennedy aboard the @SpaceX Dragon Freedom. #Crew4's expected arrival time at the @Space_Station is about 15.5… pic.twitter.com/pV94GlYCeU, see more https://t.co/aiMN68fcaQ