Новият космически телескоп "Джеймс Уеб" на НАСА е на финалната права на тестване, а научните наблюдения се очаква да започнат през юли, съобщиха астрономи, цитирани от Асошиейтед прес.

"Джеймс Уеб" изпрати най-новите тестови снимки на съседна сателитна галактика. Резултатите са впечатляващи в сравнение с изображения, направени от космическия телескоп "Спицър" - предишната инфрачервена обсерватория на НАСА.

