Американският актьор Фред Уорд почина на 79-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес. Не се съобщават нито причините за кончината му, нито мястото по искане на семейството. Рон Хофман, представител на актьора, каза, че смъртта е настъпила на 8 май.

Фред Уорд печели наградата "Златен глобус" за участието си във филма "Преки пътища" (1993) на режисьора Робърт Олтман. Актьорът се превъплъщава в образа на американския астронавт Вържидил Грисъм в продукцията "Истински неща", която е номинирана за награда "Оскар" за най-добър филм през 1984 г.

