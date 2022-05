Космически букет получи за рождения си ден американската астронавтка Джесика Уоткинс, която се намира на борда на Международната космическа станция (МКС), предаде ТАСС. Първата афроамериканка на дългосрочна мисия на станцията навърши 34 години в събота, 14 май.

Expedition 67 crew members @OlegMKS, @serg_korsakov, @denis_mks; SpaceX crew-4 @astro_kjell and Samantha celebrated the birthday for NASA astronaut @astro_watkins on board the International Space Station pic.twitter.com/QJ6ycbAH1C