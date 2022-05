Възможно най-бързо трябва да прекратим зависимостта си от вноса на руски горива и съм дълбоко убедена, че можем, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"Русия вече трети месец води война с Украйна и заплашва всички, които подкрепят Украйна да упражни правото си на защита срещу нападателя. Войната на (руския президент Владимир) Путин поставя основни изпитания пред нашия съюз. Войната разтресе енергийните пазари и показва нашата зависимост от вноса на изкопаеми горива, колко сме уязвими да разчитаме за този внос на Русия. Затова възможно най-бързо трябва да прекратим тази зависимост", добави тя.

