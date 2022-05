Мащабна полицейска акция във фавела в Рио де Жанейро взе най-малко 21 души, съобщиха бразилските власти . Според министъра на здравеопазването на щата при операцията във Вила Крузейро са загинали 20 души, а полицията съобщи, че случаен минувач е бил убит от заблуден куршум, което е увеличило броя на жертвите. Други седем души са хоспитализирани.

Eleven dead in police raid on drug traffickers in Rio de Janeiro https://t.co/4DFEHZzgXY pic.twitter.com/oS09b5oE6s — Reuters (@Reuters) May 24, 2022

Военната полиция съобщи по-рано във вторник, че е била подложена на стрелба, докато е планирала да влезе във фавелата Вила Крузейро в северната част на Рио с цел да открие и арестува "престъпни лидери".

Eleven people were shot #dead in a slum on the north side of #RiodeJaneiro early on Tuesday during a police #raid to #capture heads of a drug-trafficking organization, police said. https://t.co/QTCa4AokcY — ANews (@anews) May 24, 2022

В последвалата престрелка загиват 10 предполагаеми престъпници, както и една жителка на квартала, улучена от заблуден куршум.

Another extraordinarily deadly police raid in Rio de Janeiro today. @VigaRodrigo with the details: https://t.co/ywfVhzFH2w — Gram Slattery (@G_Slattery) May 24, 2022

Полицията често извършва обиски в многолюдните бедняшки квартали на Рио, за да се бори с трафика на наркотици. Те заявиха, че този път са търсили лидери на банди, които се укриват във Вила Крузейро и са от други части на Бразилия. Това е най-смъртоносната полицейска акция в Рио от една година.

A police raid into an impoverished neighborhood of Rio de Janeiro has left at least 21 dead.

Rio needs to stop a public security policy that consists of military-style operations. They do nothing to stop crime and terrorize mostly Black communities. https://t.co/77DHgx9t3B pic.twitter.com/w2UDZfbNB2 — César Muñoz (@_Cesar_Munoz) May 24, 2022

През май миналата година при полицейска акция във фавела, наречена Жакарезиньо, загинаха 28 души, включително един полицай. Това беше най-големият подобен инцидент в историята на града.Новинарският уебсайт G1 съобщи, че днешната акция е била насочена срещу Comando Vermelho, или Червеното командване - една от най-мощните престъпни банди в Бразилия.

Military officers came under fierce gunfire as they entered the Vila Cruzeiro slum to arrest “criminal leaders” at dawn https://t.co/ajczRWptiP — Evening Standard (@standardnews) May 24, 2022

Полицията съобщи, че е имало престрелки на високо разположени места в самата фавела и в гористите местности около нея. По време на операцията полицията е иззела седем автомати, пет пистолета, десет мотоциклета и шест автомобила.