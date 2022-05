„Нахлуването на Русия в Украйна може да е началото на Третата световна война и нашата цивилизация може да не я преживее”. Това заяви американският милиардер Джордж Сорос в традиционната си вечерна реч в рамките на Световния икономически форум в швейцарския планински град Давос. По думите му Европа може да има по-силна позиция срещу президента Владимир Путин по отношение на газа, отколкото осъзнава.

Опасност от продоволствена криза заради руската инвазия в Украйна

Роденият в Унгария инвеститор и филантроп заяви, че войната е разтърсила Европа до основи.

„Трябва да мобилизираме всичките си ресурси, за да доведем войната до скорошен край. Най-добрият, и може би единствен, начин да запазим нашата цивилизация е да победим Путин възможно най-скоро”, каза Сорос. Той похвали подкрепата на САЩ и Европа за Украйна, но зависимостта на Европа от руските изкопаеми горива „остава прекомерна”, подчерта американският милиардер. Според него тази зависимост се дължи „до голяма степен на меркантилната политика, провеждана от бившия германски канцлер Ангела Меркел”, която е сключила „специални сделки” с Москва за доставки на газ.

Санчес: Путин трябва да бъде изолиран от международната общност

„Мисля, че Путин много умело шантажира Европа, заплашвайки да спре газа, но всъщност аргументите му са много по-слаби, отколкото се представя”, каза Сорос. По думите му миналата година Путин е складирал газ, вместо да го изнася за Европа, създавайки недостиг, който е повишил цените и е донесъл на Русия много пари.

George Soros speaking at Davos “This crisis in Ukraine may be the beginning of the Third World War and civilisation may not survive it” pic.twitter.com/9J5djYgZ9c