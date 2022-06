Един човек е загинал, а други шестима са ранени след поредица от земетресения в югозападната част на Китай, съобщи АФП. Земетресенията с магнитуд 6,1 по Рихтер удариха слабо населен район в провинция Съчуан около 17:00 ч. местно време, съобщи Агенцията за земетресенията в страната. Спасителните дейности продължават.

Геоложката служба на САЩ съобщи, че земетресението е било по-плитко, като е възникнало на дълбочина 10 километра. Планинската провинция Съчуан - дом на известните китайски гигантски панди и популярна туристическа дестинация, е район, застрашен от земетресения.

#BREAKING: 6.1-magnitude earthquake strikes China's Sichuan province, reports indicate at least 3 injured pic.twitter.com/fbYyKsgQOA