Силни бури връхлетяха Франция вчера. Един човек загина и бяха ранени 15, двама от които - тежко, предаде Франс прес, като се позова на властите.

На места поривите на вятъра са били със скорост от над 100 километра в час.

Националната метеорологична служба обаче прогнозира, че бурите ще стихнат днес.

