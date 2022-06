Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че на срещата си на върха на 23 и 24 юни страните от Европейския съюз ще трябва да вземат "историческо решение" относно кандидатурата на Украйна за членство в съюза, предаде ДПА.

Good meeting with Prime Minister @Denys_Shmyhal



Ukraine is developing its reconstruction plan and we will partner in support.



From infrastructure to climate action or resilience, there is much work to be done.



We will do it, shoulder to shoulder.

"Надявам се след 20 години, обръщайки се назад, да можем да кажем, че сме постъпили правилно", каза Фон дер Лайен пред журналисти на връщане от Киев, където бе на кратко посещение. Предизвикателството ще бъде да се излезе от срещата на върха на ЕС по-късно през юни с единна позиция, "която да отразява обхвата на това историческо решение", допълни тя.

🇺🇦🇪🇺 I'm deeply humbled by the strength and resilience of the Ukrainian people.



They are defending courageously their country, in very difficult conditions.



But I see life springing back in Kyiv.



As you rebuild and modernise Ukraine, Європа з вами!

В събота Фон дер Лайен пристигна в Киев, за да обсъди с президента Володимир Зеленски главно оставащите спорни точки в кандидатурата на Украйна за членство.

I visited soldiers recovering in a hospital in Kyiv.



In spite of the injuries, their spirit is unbroken. Their determination, intact.



These are hard times for Ukraine.



Europe is at your side.

ЕК иска да огласи в края на идната седмицата препоръката си дали на страната, която се бори с руската инвазия от 24 февруари, да бъде предоставен статут на кандидат за членство в Евросъюза.

I was glad to end my visit with a walk on the Maidan.



I'm so touched to see life back in the streets of Kyiv.



They are slowly coming back to their busy pace.



This is a symbol of hope for this brave country.

В последните години Украйна постигна много, но остава да се направи още много, заяви фон дер Лайен на връщане в Полша. "Нашата препоръка ще отрази старателно това", добави тя.