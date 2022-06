Три земетресения, станали в сряда край южния ирански остров Киш, разтърсиха Дубай и други райони в Персийския залив, съобщи Асошиейтед прес.

Геоложката служба на САЩ съобщи, че първо е имало два труса с магнитуд 4,7 по Скалата на Рихтер, които са били последвани от трус с магнитуд 5,3 край острова близо до стратегическия Ормузки проток.

5.9 magnitude #Earthquake strikes southern Iran, tremors felt in #UAE

Social media users reported tremors from the quake were felt in the UAE#socialmediahttps://t.co/TkJlRUB9K5