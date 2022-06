Вчера вечерта хеликоптер се разби на път в селски район на американския щат Западна Вирджиния, а местните медии съобщиха, че шестима души на борда са загинали.

Службата за извънредни ситуации в окръг Логан, където е паднал хеликоптерът Bell UH-1B, съобщи в публикация във Facebook, че път 17 в района е бил затворен заради катастрофата, а Националният съвет за безопасност на транспорта съобщи в Twitter, че изпраща екип от следователи на мястото.

Рей Брайънт, ръководител на операциите на службата за спешна помощ в Логан, заяви пред местната телевизия WSAZ, че шестима души на борда на хеликоптера са загинали при падането му, въпреки че причината за инцидента не е установена.

Той добави, че хеликоптерът, който е бил базиран на близкото летище и използван за туристически полети, е бил в пламъци, когато са пристигнали спасителите.

Местната жителка Боби Чайлдс, която живее в близост до мястото на катастрофата, разказва пред WSAZ, че се е обадила на службите за спешна помощ и след това се е втурнала към мястото на инцидента, за да намери хеликоптера в пламъци.

On Wednesday evening in Logan County, West Virginia, an accident involving a helicopter that was being flown during a reunion for aficionados of historical aircraft resulted in the deaths of six persons, according to the local police.