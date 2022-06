Военнотранспортен самолет Ил-76 се разби в руската Рязанска област, на 200 км югоизточно от Москва, при което загинаха четирима души и петима бяха ранени. Това съобщиха местните власти, цитирани от Франс прес.

Това е предварителна информация за инцидента край шосе "Михайловское", уточни в комюнике кризисният щаб, формиран от областните власти. Петимата ранени са настанени в болници с различни травми, но в стабилно състояние, добави той.

По данни на Министерството на отбраната в Москва, цитирани от руски агенции, самолетът е кацнал аварийно заради повреда в двигателя по време на учебен полет без товар и частично се е разрушил при допира със земята.

Според ТАСС машината се е разбила близо до частни жилищни сгради и е пламнала, но пожарът е бил потушен.

