Има опасения, че няколко души са били убити, след като влак „Амтрак” дерайлира близо до Канзас Сити в Мисури.

Композицията, която пътувала от Чикаго за Ел Ей, излезе от релсите близо до Солсбъри в понеделник следобед. Съобщава се за множество ранени пътници.

An Amtrak train passing through an intersection without crossing gates in rural Brentwood, California, collided with a passenger vehicle, killing three people and causing major injuries to two others on Sunday, according to officials. https://t.co/xL29YuyId2