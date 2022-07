Най-големият контейнеровоз в света - 221 000-тонният "Евър Арт" - прекоси Суецкия канал, обяви управлението на канала, цитирано от в. "Ал Ахрам".

Корабът с капацитет 24 132 контейнера е на първия си курс от Малайзия за Нидерландия. Председателят на Администрацията на Суецкия канал адмирал Осама Рабие заяви, че гигантският плавателен съд е бил придружен от няколко от най-опитните навигатори.

If this ship got stuck across the Suez Canal then surely they would never shit it. Ever ICe, the Biggest container ship in the world 🌎 pic.twitter.com/vexJoOJMKa — Тагир طاهر (@tahirardo) June 29, 2022

Построеният тази година контейнеровоз плава под тайвански флаг и е част от концерна "Евъргрийн груп". Контейнеровозът "Евър гивън", който също принадлежи към "Евъргрийн груп", остана в историята на корабоплаването, след като през пролетта на 2021 г. заседна в Суецкия канал и го блокира.

The giant container ship "EVER ART" crossed for the first time the New Suez Canal within a convoy on its journey coming from Malaysia, and heading to the port of Rotterdam, in the Netherlands. #Egypt | #مصر #قناة_السويسhttps://t.co/IsGzrmsXdE — Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) July 1, 2022

Една от най-важните морски артерии в света остана непроходима в продължение на седмица, което доведе до милиарди долари загуби.

След над 100 дни в Египет: „Евър Гивън” вдигна котва (ВИДЕО)

#e Largest container ship “EVER ART” crosses the Suez Canal on its maiden voyage https://t.co/6q0MKi3IVu — Hayam Magdy (@HayamMagdy18) June 30, 2022

След инцидента египетските власти обявиха, че започва работа по разширяване на южната част на канала. Плановете за бъдещото му развитие предвиждат изграждане на още един канал в района на Горчивите езера.

Pirates can also hack container ships and cause Suez Canal stranded accident class damage in the cyber erahttps://t.co/Sy871qznZM — GIGAZINE (@gigazine_en) June 30, 2022

