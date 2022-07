Бившият хърватски президент Иво Йосипович разби оградата на едно кафене в столицата Загреб.

При инцидента, който стана късно снощи, няма пострадали. Нанесени са само материални щети.

"Въобще не видях оградата на кафенето", каза Йосипович пред смаяните погледи на полицаите.

Driver crashes into sidewalk cafe. Thankfully nobody's injured. The catch? The driver is the former 🇭🇷 President Ivo Josipović. #bancars https://t.co/4n4CVJb11P pic.twitter.com/kkEKnxzCec