ЕС и НАТО с реакции на атаката срещу Шиндзо Абе. Той беше прострелян по време на реч в град Нара.

Простреляха бившия премиер на Япония Шиндзо Абе (ВИДЕО)

„Шокиран съм и съм натъжен от отвратителната атака срещу бившия японски премиер Шиндзо Абе, който е истински приятел, пламенен защитник на мултилатерализма и на демократичните ценности", заяви председателят на Европейския съвет Шарл Мишел, предаде Франс прес.

Shocked and saddened by cowardly attack on @AbeShinzo while performing his professional duties.



A true friend, fierce defender of multilateral order & democratic values.



EU stands with people of 🇯🇵 and @kishida230 in these difficult times.



Profound sympathies to his family. — Charles Michel (@CharlesMichel) July 8, 2022

„Европейският съюз е с народа на Япония и с (премиера) Фумио Кишида в тези трудни времена", написа той в Twitter.

„Скъпи Шиндзо, бъдете силен! Нашите мисли и молитви са с Вашето семейство и с японския народ", заяви в Twitter председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Dear @AbeShinzo, stay strong!



Our thoughts and prayers are with your family and the people of Japan. pic.twitter.com/WRQTTv7jX2 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 8, 2022

„Дълбоко съм шокиран" от нападението срещу Шиндзо Абе, написа в Twitter генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг. Той увери, че НАТО е с японците и с тяхното правителство.

Deeply shocked by the heinous shooting of @AbeShinzo as he was addressing voters. My thoughts are with him and his family. #NATO stands with the people of our close partner #Japan and PM @kishida230. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 8, 2022