Кораб, доставящ гориво до курортния остров Great Exuma на Бахамските острови, е разлял около 950 тона гориво, заяви действащият министър-председател на страната пред парламента в сряда.

Остров Exuma е известен със своите бели пясъчни плажове и кристално сини води, както и плажове, където туристите могат да плуват с прасета.

Oil Spill on Exuma



A birds-eye view of an oil spill on the area of Georgetown, Exuma.



This is a developing story.



📸: Reno Curling Photography#ournews_jul20 pic.twitter.com/65cwwoCeCS — Our News Bahamas (@OurNewsRev) July 20, 2022

Не стана ясно какво е въздействието на разлива върху околната среда. Властите си сътрудничат в усилията за смекчаване на пораженията от разлива и правят всичко възможно такива инциденти да не се случват отново, добави премиерът Филип Дейвис.

Acting PM Arrives At Oil Spill



Acting Prime Minister Chester Cooper has arrived at the Old Navy Base in Exuma where he and others have gone out to conduct a survey on the water.#ournews_jul20 #exumaoilspill pic.twitter.com/izJ7iUOz60 — Our News Bahamas (@OurNewsRev) July 20, 2022

On The Scene: Exuma Oil Spill



Our Marlena Leonard is on the scene in Exuma and describes the scene and far-reaching odor of the oil spill.#ournews_jul20 #exumaoilspill pic.twitter.com/jY2TqmeEJ5 — Our News Bahamas (@OurNewsRev) July 20, 2022