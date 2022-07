Наводненията в Южен Иран убиха най-малко 22 души и оставиха един човек в неизвестност след обилни валежи в до голяма степен сушавата държава, каза местен служител в събота. По-рано бе съобщавано за 11 и след това за 17 загинали жители.

Иран претърпя многократни суши през последното десетилетие, но също така и редовни наводнения, явление, което се влошава, когато проливен дъжд пада върху напечена от слънце земя. Видеоклипове, публикувани в местни и социални медии, показват превозни средства, отнесени от придошлите води на река Рудбол в южната провинция Фарс.

„Броят на загиналите нарасна до 22, след като беше открито още едно тяло“, поради наводненията, засегнали няколко града в и около окръг Естабан, каза оглавяващият местен спасителен отряд Джавад Морадиан пред агенция Mehr.

През 2019 г. тежки наводнения в южната част на страната доведоха до смъртта на най-малко 76 души и причиниха щети, оценени на над 2 милиарда долара. През януари най-малко двама души бяха убити при внезапни наводнения във Фарс, когато проливни дъждове удариха района.

Учените казват, че изменението на климата засилва екстремните метеорологични условия, включително засушаванията, както и потенциала за повишена интензивност на дъждовните бури.

Подобно на други близки страни, Иран страда от хронични сухи периоди и горещи вълни от години и се очаква те да се влошат. През последните няколко месеца се проведоха демонстрации срещу пресъхването на реките, особено в централен и югозападен Иран.