Горещините, обхванали Европа това лято, донесоха не само рекордно високи температури и изпепелени полета: нивото на водите на засегнатата от сушата италианска река По спадна толкова, че разкри бомба от Втората световна война, съобщи Ройтерс.

Военни експерти днес я обезвредиха и извършиха контролирана експлозия на 450-килограмовата бомба, която е била открита на 25 юли близо до северното село Борго Вирджилио, близо до град Мантуа.

"Бомбата беше намерена от рибари на брега на река По поради спадане на нивото на водата, причинено от сушата", заяви полковник Марко Наси.

Тъй като обезвреждането и изнасянето на бомбата от района не е било лесна задача, около 3000 души, живеещи наблизо, бяха евакуирани при извършването на тези операции, съобщи армията. Въздушното пространство на района беше затворено и навигацията по този участък на водния път, както и движението по жп линията и пътя в близост бяха спряни.

"Първоначално някои от жителите заявиха, че няма да напуснат, но през последните няколко дни смятаме, че сме убедили всички," каза кметът на Борго Вирджилио Франческо Апорти, и добави, че ако хората бяха отказали да се изнесат, операциите са щели да бъдат спрени.

