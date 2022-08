Плажен екип откри гнездо на морски костенурки в щата Мисисипи за първи път от четири години насам, съобщава Асошиейтед прес.

Служители на плажа на окръг Харисън намират следи от костенурка на изток от пристанище Пас Крисчън. Екипът отцепва района и се обажда на Института за изследване на морските бозайници в Гълфпорт. Експертите на института стигат до мястото за гнездене, което вече е маркирано и обезопасено.

Яйцата вероятно принадлежат на защитена морска костенурка от вида карета или на още по-редкия екземпляр атлантическа ридлея, казва Моби Соланги, ръководител на групата за морски изследвания.

Sea Turtles Return To Mississippi Beaches For The First Time Since 2018 https://t.co/EgkrYdupGT pic.twitter.com/3cJRA1OmLq

Точният вид костенурка няма да бъде известен, докато яйцата не се излюпят след 50 - 60 дни. Само около едно на 10 000 яйца от морски костенурки достигат зряла възраст. Костенурките снасят между 60 и 100 яйца и имат няколко гнезда през сезона, уточнява експертът.

Това е първото гнездо на морски костенурки в континенталната част на Мисисипи от 2018 г. насам, въпреки че има неофициални съобщения за гнезда на необитаеми бариерни острови. Проливът Мисисипи и Мексиканският залив са основни местообитания на морски костенурки, но нефтеният разлив през 2010 г. и откриването на преливника "Бонет Каар“ през 2019 г. навредиха на популацията.

The eggs could belong to the Kemp’s ridley sea turtle, one of the most endangered sea turtles in the world. https://t.co/bXQNHtFFNf