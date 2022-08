Най-добрият ни български тенисист Григор Димитров е във втория кръг на турнира от сериите "Мастърс" в Монреал. Хасковлията успя да се справи със съпротивата на пълния дебютант в ATP Алекси Галарно от Канада и го победи с 2:0 (6:4, 7:5) сета в мач от първия кръг на надпреварата за 1 час и 38 минути игра, съобщава Gong.bg .

Българинът показа класа, въпреки че трябваше да премине през доста тежки моменти във втория сет. Той взе първата част със само един пробив срещу световния №237, но като цяло диктуваше темпото. В началото на втория сет обаче Григор допусна спад в играта си и позволи на канадеца да го пробие. Димитров обаче не се предаде и съумя да се върне в мача в последния възможен момент, а след това на свой ред взе подаването на съпреника си и успешно затвори мача.

