Изтъкнатият германски кинорежисьор Волфганг Петерсен, създател на филмите "Подводницата", "Еър форс уан" и "Перфектната буря", е починал на 81-годишна възраст, съобщи днес за ДПА негов асистент. Според съобщението творецът е починал от рак на панкреаса в петък в Лос Анжелос, заобиколен от семейството си.

Петерсен бе уважаван както в Германия, така и в Калифорния, където е работил със звезди като Клинт Ийстуд, Дъстин Хофман, Харисън Форд, Джодж Клуни, Брад Пит, Рене Русо, Глен Клоуз през своята продължила десетилетия кариера в киното.

Киноепосът "Подводницата" (Das Boot), номиниран за "Оскар" в шест категории, проправя пътя на германеца към Холивуд. Той се заселва със съпругата си Мария в Лос Анжелос през 1987 г. Следват фентази лентата "Приказка без край" и научнофантастичният "Враг мой", а политическият трилър "Под прицел" (In the Line of Fire) с Клинт Ийстуд като агент от Сикрет сървис е касов хит през 1993 г.

После под режисурата на Петерсен излизат още няколко хита: "Зараза" (Outbreak) с Дъстин Хофман "Еър форс уан" с Харисън Форд, "Перфектната буря" с Джордж Клуни и "Троя" с Брад Пит.

Волфганг Петерсен е роден на 14 март 1941 г. в Емден, Германия, но израства в Хамбург. Абсолвент е на Германската филмова и телевизионна академия в Берлин.