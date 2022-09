Роджър Федерер ще сложи край на състезателната си кариера след участието си на турнира „Лейвър Къп“, който започва следващата седмица. Новината обяви лично носителят на 20 титли от турнири от Големия шлем.

“До цялото ми тенис семейство и отвъд него,

От всички дарове, които тенисът ми е предоставял през годиините, най-великият, без съмнение, бяха хората, с които се срещнах в професионалния ми път: приятели, съперници и най-вече феновете, които дават живота си.

Искам да споделя няколко новини с всички вас.

Както много от вас знаят, последните три години ме срещнаха с много предизвикателства под формата на контузии и операции. Работех усилено да се завърна в добра форма, но също така знам ограниченията на тялото ми.

Посланието на тялото ми е много ясно. Аз съм на 41 години. Изиграл съм повече от 1500 мача за 24 години. Тенисът се отнасяше с мен по-великодушно, отколкото някога съм си мечтал, затова сега трябва да осъзная, че е време да прекрая професионалната си кариера.

