Няколко мощни експлозии са избухнали тази сутрин в централната част на Киев. Това съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. Взривовете са станали в оживения „Шевченковски” район, където са разположени редица университети, барове, ресторанти и художествени галерии.



​Не е ясно дали има жертви и пострадали, а самият Кличко уточнява в Telegram, че ще даде подробности по-късно.



​Очевидци са заявили за Ройтерс, че от сгради в квартала се издига черен дим. Съобщава се и за експлозии в Днепропетровск и Запорожие.

Several missile strikes in the center of Kyiv. Burning cars with people who were commuting to work. The strike was deliberately carried out during rush hour on a busy street to inflict maximum losses and intimidate. A pure act of terrorism. pic.twitter.com/KaOwUSMZio