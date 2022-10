Три крилати ракети, изстреляни от Русия срещу Украйна, са навлезли в молдовското въздушно пространство в понеделник, съобщава "Ройтерс".

Молдова обяви, че е привикала руския посланик в страната, за да получи обяснения.

Хиляди на протест за оставките на премиера и президента на Молдова (ВИДЕО)

"Три крилати ракети, изстреляни тази сутрин срещу Украйна от руски кораби в Черно море, навлязоха във въздушното пространство на Молдова. Дадох нареждане да бъде привикан руският посланик, за да даде обяснения", написа в Twitter външният министър на страната Нику Попеску.

Moldova says three cruise missiles launched by Russia at Ukraine crossed its airspace Monday morning.



The government has summoned the Russian ambassador over the incident, Foreign Minister Nicu Popescu says in a Twitter post.



Latest updates: https://t.co/dSjy1PErfU pic.twitter.com/mSiz0SYU9c