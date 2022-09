Най-малко 5 хиляди души излязоха на протест в столицата на Молдова – Кишинев, с искане за оставка на правителството и прозападния президент Мая Санду, предаде Ройтерс. Демонстрантите обвиняват управляващите за високата инфлация и растящите енергийни цени.

Молдова внася газ от руския гигант „Газпром“ по силата на договор, който беше сключен миналата година. Цената на газа варира месечно и се изчислява според спотовите цени на газовите борси и цената на петрола.

Protesters in Chisinau near the building of the presidential administration of Moldova. About 10,000 people have already gathered for the opposition rally. Up to 50 thousand participants are expected. pic.twitter.com/oKYoAyIxxi — multipolar world order !!🇳🇬🇷🇺🇳🇬🇷🇺 (@TobiAyodele) September 18, 2022

"Молдова е в клинична смърт, за която са виновния настоящите управляващи", заяви Дину Търчану, политик от опозиционната партия "Шор", ръководена от Илан Шор - бизнесмен, обвинен в измама, свързана с банков скандал на стойност 1 милиард долара.

Moldova wants to swap Sandu for firewood - Chisinau locals continue to demand the president's resignation



Tens of thousands of people have turned out for mass protests against exorbitant price rises in Chisinau. Organizer of the rally pic.twitter.com/z9UWINcGkD — Enrico Farabollini (@EnricoFaraboll1) September 18, 2022

Цените на газа в Молдова се увеличиха с 29% през септември, след предишното увеличение през август от 50 на сто.

A mass protest is taking place in Chisinau demanding the resignation of the country's leadership and holding early elections: "We are exchanging Sandu for firewood!" pic.twitter.com/KzZXo5BD6c — Sprinter's shadow (@Sprintershadoo) September 18, 2022

Очакваният растеж на икономиката е нулев за 2022-ра заради рекордна инфлация от 34,3% и лихвени проценти от 21,5%.