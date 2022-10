В колесника на самолет на "Луфтханза", пристигнал вчера на летището във Франкфурт от Техеран, беше открит труп, предаде Ройтерс, позовавайки се на германския ежедневник "Билд".

Тялото е било открито от работници, след като пътниците вече са били напуснали самолета А340 и той се е намирал в хангар за поддръжка. Полетът на същия самолет, насрочен за днес, е бил отменен, показва информация от сайта на "Луфтханза". Авиокомпанията и полицията засега отказват коментар.

Тази зловеща находка идва на фона на протестите и размириците в Иран, предизвикани от смъртта на Махса Амини, 22-годишна иранка от кюрдски произход, която беше задържана от нравствената полиция на Ислямската република заради "неприлично облекло" и почина малко след това, отбелязва агенцията.

