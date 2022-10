Обсерваторията за слънчева динамика на Националното управление по въздухоплаване и изследване на космическото пространство (НАСА) е направила необичайна снимка на Слънцето. На нея слънчевият диск изглежда сякаш се смее. Снимката е публикувана в акаунта на NASA Sun в Twitter.

"Обсерваторията за слънчева динамика на НАСА улови днес едно "усмихнато" Слънце. Тези тъмни петна на Слънцето, които се виждат в ултравиолетова светлина, са известни като коронални дупки", се казва в съобщението под кадъра.

Happy #SunDay! In the past week of space weather, there have been 3 solar flares, 23 coronal mass ejections, and no geomagnetic storms. The video below is from NASA’s Solar Dynamic Observatory, showing a smiling Sun near the end. pic.twitter.com/YVpM2vK0On