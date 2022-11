Пожар избухна днес в сградата на парламента на Киргизстан и работещите в сградата бяха евакуирани, предадоха Ройтерс и агенция Интерфакс. Горели са избените помещения на сградата.

Пожарът е потушен. Няма пострадали, съобщи киргизстанското министерство на извънредните ситуации, предаде БТА.

🇰🇬 A fire that broke out at #Kyrgyzstan's parliament building on Friday was extinguished with no casualties as a result of the incident, according to the country's Ministry of Emergency Situations. pic.twitter.com/cgucpdUS21